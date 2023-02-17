احذر .. حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة فبركة الشات عبر مواقع التواصل

يتعرض الكثير من المواطنين يومياً للعديد من جرائم الابتزاز من خلال فبركة بعض الرسائل أو الصور ومن ثم إرسالها للطرف الآخر لإرغامه على فعل عمل ما ، حيث يتم التلاعب بوسائل عديدة مثل تحريف رسالة صادرة ، بزيادة الكلمات أو حذف بعضها ، أو أن يقوم الجاني بتصوير رسالة صادرة من الضحية وواردة ليه "اسكرين شوت"، ويتلاعب به من خلالها .

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ولم يكن القانون بمنأى عن هذه الجرائم، حيث وضع قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات صارمة لمواجهة المبتزين ، بعقوبة تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

عقوبة فبركة الشات عبر مواقع التواصل

طبقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين .