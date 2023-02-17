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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تستقبل أول دفعة للسفن الحربية المشاركة في نافدكس

صدى البلد

 استقبل مرسى مركز أبوظبي الوطني للمعارض (مارينا أدنيك) صباح اليوم الدفعة الأولى من السفن الحربية المشاركة في معرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، والذي يقام بالتزامن مع معرض أيدكس 2023، ويعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة ما بين 20 و24 فبراير الحالي.

وتضمنت الدفعة الأولى من القطع البحرين 7 سفن بحرية مختلفة الأحجام والاستخدامات من عدد الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم استقبالها رسمياً مع دخول السفن قناة المصفح المائية، وصولاً إلى مارينا أدنيك المقابل لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، كما واستقبل مرسى ميناء زايد عدد آخر من القطع البحرية المشاركة وذلك ضمن فعاليات الدورة الحالية لمعرض نافدكس.

وقال عميد بحري راشد المحيسني، رئيس اللجنة البحرية المنظمة لمعرض نافدكس 2023: " تشهد الدورة الحالية لمعرض نافدكس نمواً واضحاً وكبيراً في عدد الشركات العارضة، وصولاً لعرض أحدث التقنيات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية، وقد استطاع معرض نافدكس منذ انطلاقته الأولى قبل 12 عاماً أن يؤكد على مكانته كأحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد الشراكات وفرص النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية".

وأشار:" تستقطب الدورة الحالية لمعرض نافدكس مشاركة عدد من القطع والسفن البحرية من 8 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك بالإضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستضيف عدداً من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض".

من جانبه قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك:" تقام الدورة الحالية لمعرض نافدكس في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وارتفع عدد الشركات العارضة الدورة الحالية معرض نافدكس بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة في العام 2021".

ومن الجدير ذكره أن مركز أبوظبي الوطني للمعارض يعد المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط القادر على تنظيم العروض الداخلية والخارجية بالإضافة إلى العروض البحرية، ويمتلك بنية تحتية هي الأكثر تطوراً في المنطقة، وصولاً إلى مساحته التي تتجاوز الـ 153 الف متر مربع، حيث يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساهم وبشكل فاعل في تطوير معرضي آيدكس ونافدكس وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

 

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