عبد الله غراب:30 ألف مخبز تصرف "العيش المدعم" لـ70 مليون مواطن يوميا

أكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية انتظام عمل المخابز على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي نقص في الخبز في أي مكان على مستوى الجمهورية.

وأوضح غراب في تصريحات ل صدى البلد أن المخابز تعمل بشكل يومي منتظم من الساعة 5 صباحا وحتى 5 مساءا لمدة 12 ساعة مع وجود بعض المخابز ذات الحصص الكبيرة يمتد عملها للساعة التاسعة مساءا ويتم تحديد مواعيد عمل المخابز عن طريق الإدارات التموينية لتوفير الخبز البلدى المدعم على مدار اليوم.

وتابع عبدالله غراب أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، يقدمون الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن، مؤكدا أن مديريات التموين في المحافظات تراقب هذه المخابز للتأكد من وصول الخبز إلى المواطنين والتصدي لأي مخالفات فردية.

وطالب عبدالله غراب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منوها أنوالمواطنين على أرض الواقع داخل منظومة التموين وعددهم 70 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز المدعم من المخابز بسعر 5 قروش ولا يوجد أي نقص أو عجز في أي مكان على مستوى الجمهورية.