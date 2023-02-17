احتراق مصنع زيوت وشحوم في الإمارات وإصابة 5 أشخاص

نشب حريق ضخم في مصنع للزيوت والشحوم بالمنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان بـالإمارات نتج عنه احتراق المصنع بالكامل ومطبعة ومستودع للملابس الجاهزة، و9 محلات تجارية، وبناية سكنية مكونة من أرضي وطابق، كما اشتعلت النار في 39 سيارة مصطفة بجانب المصنع ما أدى إلى احتراقها بالكامل، ونتج عنه 5 إصابات أربعة منها متوسطة وأخرى طفيفة تم التعامل معها على الفور .

واوضحت السلطات الإماراتية في عجمان أن الحريق انتشر بشكل سريع نتيجة تسرب وانتشار الزيوت مما عزز سرعة الاشتعال ووصوله إلى المباني المجاورة، وتم نقل خمس مصابين إلى مستشفى الشيخ خليفة للعلاج بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وكان بلاغا ورد الي غرفة العمليات في تمام الساعة 3:15 فجراً يفيد باندلاع حريق في منطقة الصناعية الجديدة.

وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وفرق الدفاع المدني من ثلاثة مراكز إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من الوصول إلى موقع الحريق كمستجيب أول في زمن استجابة مقداره 7 دقائق.

كما تم طلب الدعم من مراكز الإمارات المجاورة دبي والشارقة وأم القيوين وشرطة عجمان لتأمين الموقع، إضافة إلى سيارات الإسعاف الوطني وشركة الاتحاد للكهرباء والماء ودائرة البلدية والتخطيط والهلال الأحمر.