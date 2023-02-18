خطر الموت يداهم أهالي عزبة الشوابكة بالشرقية.. ومحمد موسى يناشد المسئولين التدخل

عرض الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة أهالي قرية عزبة الشوابكة بمنطقة كوبرى بحر البقر، التابعة لمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، بسبب تهالك أعمدة الكهرباء.



وقال الأهالي في استغاثتهم لبرنامج "خط أحمر"، هناك خسائر شبه يوميا في الممتلكات والحيوانات وقد تصل إلى الأرواح بسبب خطر الموت (أعمدة ومحول الكهرباء بالقرية).



تابعوا، خطر الموت يداهم حياتنا يوميا وأطفالنا تتساقط عليهم أعمدة الكهرباء والأسلاك والمحول يحترق شبه يوميا ويدمر معظم الأجهزة الكهربائية بالقرية مع انقطاع دائم للكهرباء، نناشدكم سرعة التدخل وإنقاذ حياتنا من خطر الموت.



وناشد الإعلامي محمد موسى، المسؤولين بوزارة الكهرباء والطاقة وبمحافظة الشرقية سرعة إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقرية الشوابكة حفاظا على أرواح الناس.