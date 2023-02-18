اجتماع أوقاف سيناء لإنهاء إجراءات مسابقة القرآن الكريم بمساجد المحافظة 

اجتمع فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، مساء اليوم ، بقيادات الدعوة وروساء الأقسام والتفتيش والمتابعة بالمديرية، وبحضور فضيلة الشيخ عبد الباقى جودة مدير إدارة الدعوة بالمديرية- وذلك للتأكيد على تعليمات وزارة الأوقاف وإنجاز المهام المطلوبة بكل دقة.، وإنهاء إجراءات مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك بمساجد المحافظة التابعة لمديرية الأوقاف.

وأكد مرزوق ،خلال الاجتماع ، علي ضرورة وضع خطة عاجلة للرقى والنهوض بالعمل الدعوى بمساجد الأوقاف، وكذلك العمل الإدارى بالمديرية ، مع أهمية المتابعة والإشراف على تنفيذ الأنشطة الدعوية بمساجد المديرية ، وكذلك متابعة تنفيذ الحملة الأولى لنظافة وصيانة المساجد التى أطلقتها وزارة الأوقاف.

وأكد مدير عام مديرية الأوقاف، علي التواصل بين الإدارات الفرعية وقيادات المديرية من ناحية وبين الأئمة والعاملين بالمساجد من ناحية أخرى، و المرور على المساجد ، ورفع معدلان العمل اليومية والأسبوعي ، والتصدى لمخالفى تعليمات الوزارة بكل حزم.

المسابقة القرآنية:

الي جانب الإنتهاء من الاستعدادات اللازمة وتشكيل اللجان لتنفيذ المسابقة القرآنية المحلية بالمشاركة بين وزارة الأوقاف، ومحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى المسابقات الأخرى، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.



وفى نهاية الاجتماع: قدم فضيلته الشكر للجميع مثمناً مجهودات قيادات الدعوة بالمديرية، و مديرى الإدارات والمفتشين والأئمة والعاملين بالمساجد فى خدمة بيوت الله .