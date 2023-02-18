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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد جرأة لاميتا فرنجية على البحر

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

خطفت الفنانة اللبنانية "لاميتا فرنجية"، أنظار متابعيها بعد نشرها لأحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابهاالشخصي بموقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".

وظهرت "لاميتا" في الصور بإطلالة جريئة،  مرتديا فستانًا مكشوفًا باللون الازرق، ونظارة شمس من علي البحر وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكملت اناقتها بمكياج ناعم ابرز جمال ملامحها على الألوان الترابية مع لون الوردي فيالشفاه.

 

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامعحاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنانمحمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

 

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" معالنجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى .

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأولجاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية. 

تامر حسني الفنانة اللبنانية اطلالة اطلاله جريئه اللون الأزرق علي البحر مي عز الدين إطلالات لاميتا فرنجية

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