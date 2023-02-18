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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدلة جلد.. رانيا محمود ياسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصلالاجتماعي في خاصيه استوري “إنستجرام”.

 

وظهرت رانيا محمود ياسين بلوك شتوي، مرتديه بدله بالون البني، وتركت شعرها الاصفر منسدلا على اكتفها بطريقةجذابة وأنيقة.

 

وكانت رانيا محمود ياسين، قالت إنه من المفارقات في يوم وفاة والدها الفنان محمود ياسين، أن تصوير فيلم “الرصاصةلا تزال في جيبي”، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار": "والدي كان يحب فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًاما يتكلم عنه بفخر واعتزاز".

وأضافت: “محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريدتقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر”.

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