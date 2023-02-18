عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز تنظيم المياه والصرف الصحى يوضح للمواطنين خطوات وإجراءات توصيل الخدمة

صدى البلد

نشر الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عبر موقعه الإلكتروني، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، إنفوجرافا، يوضح للمواطنين المستندات والإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للأنشطة غير المنزلية (الأنشطة الأخرى)، وذلك في إطار مبادرة "إعرف حقك" التي أطلقها الجهاز التنظيمي، وتهدف لنشر المعلومات الهامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.


وأوضح الجهاز التنظيمي، أن المستندات المطلوبة تشمل ما يلى، بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع "سارية"، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار الخاصة بالعقار، وفاتورة مياه لمحل الاشتراك، وصورة الرخصة للمبنى في المدن، والرسومات الهندسية أو رسم كروكي للمكان، وصورة من رخصة النشاط أو البطاقة الضريبية أو خطاب السير فى إجراءات الترخيص من الوحدة المحلية بالنسبة للمحال، وأى مستند آخر تطلبه الشركة، ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.


وأضاف الجهاز التنظيمي، أن إجراءات خدمة توصيل الصرف الصحي للأنشطة غير المنزلية (الأنشطة الأخرى)، تشمل، تقديم العميل طلباً لشركة المياه لتوصيل خدمة الصرف الصحي، وسداده قيمة المعاينة والملف، ثم إجراء المعاينة على الطبيعة، وإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، بعدها يُسدد العميل قيمة المقايسة ومقابل الربط "نقدا أو بالتقسيط"، ويستخرج التصاريح اللازمة للحفر، ومن ثم يقوم الفني المختص بصرف المهمات من المخازن، ويتولى الفنيون تنفيذ المقايسة وإعداد المقايسة الختامية، ويقوم العميل بتوقيع العقد بخدمة العملاء، وبذلك يتم الانتهاء من تقديم الخدمة.

حماية المستهلك مياة الشرب انفوجراف الفيس بوك الصرف الصحى الوحده المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

عاجل| هزة أرضية تضرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

ملوش علاج .. الصحة تكشف طريقة التعامل مع مريض فيروس ماربورج

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

تعليق قوي من شوبير على تعادل الزمالك والمريخ السوداني| شاهد

ترشيحاتنا

المالية: إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات بفائدة11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي

في الأول من مارس.. مزاد سيارات بجمارك مطار القاهرة الجديد

ملوش علاج .. الصحة تكشف طريقة التعامل مع مريض فيروس ماربورج

الخارجية الإسبانية تدين قطع بلدية برشلونة علاقاتها مع إسرائيل

80 جنيها بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 18 فبراير 2023

هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والهواجس ؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تكره الرومانسية| بتتكسف منها.. تعرف عليها

الحلق عامل قلق ...أحلام تثير ضجة بإطلالتها في حفلها الأخير| شاهد

بفستان ملفت .. روجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ