مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تطالب التعليم بتأهيل المدارس والمعلمين لتدريس التكنولوجيا

أصدرت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا إعلاميا طالبت خلاله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل على تأهيل المدارس بالشكل المطلوب لخلق بيئة مناسبة لتدريس التكنولوجيا للطلاب.

أكدت الحزاوي ، أنه لابد من تأهيل معامل الكمبيوتر بجميع مدارس مصر، وتعيين معلمين مؤهلين لتدريس التكنولوجيا الحديثة لطلاب المدارس بالشكل المطلوب الذي يساعدهم على إجادة المهارات المطلوبة لسوق العمل الجديد ، مشيرةً إلى أنه لابد من الاعتماد على تعليم مهارات التكنولوجيا بشكل عملي وليس نظريا.

وقالت مؤسس ائتلاف اولياء أمور مصر : يمكن إطلاق حملة قومية لتوفير أجهزة الكمبيوتر في كل بيت بالتقسيط المريح لإتاحة الفرصة للطلاب بوجود الاجهزة بالمنزل ايضا.

وأضافت مؤسس ائتلاف اولياء أمور مصر أن سوق العمل أصبح مكتظًا بعدد كبير من خريجي الكليات التقليدية، وبالفعل أصبح العثور على وظيفة أمرا شاقا جدا لخريجي هذه الكليات التقليدية، وبالتالي آن الأوان لأن يفكر أولياء الأمور خارج الصندوق ويهيئوا أبناءهم للتخصصات التكنولوجية المختلفة التي تواكب العصر وتحقق متطلبات سوق العمل .

جدير بالذكر أن بيان داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر جاء تأييداً لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شدد خلالها على أهمية تعليم الطلاب مجالات التكنولوجيا والاتصالات لمواكبة تطور احتياجات سوق العمل ، قائلا: “ لو فيه 2000 طالب طبقا للمعايير المحددة مستعدين يتعلموا ويدخلوا المجالات دي أنا مستعد وهنعلمهم”.

ونصح الرئيس بضرورة الاهتمام بتعليم المجالات الحديثة ليجد الشباب فرص عمل في سوق العمل المتطور الموجود حاليا ، لافتا إلى أن دخل الفرد الذي حظي بتعلم مجالات التكنولوجيا والاتصالات يتراوح من 20 ألفا لـ 100 ألف دولار شهريا.