عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تطالب التعليم بتأهيل المدارس والمعلمين لتدريس التكنولوجيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت  داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا إعلاميا طالبت خلاله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل على تأهيل المدارس بالشكل المطلوب لخلق بيئة مناسبة لتدريس التكنولوجيا للطلاب.

أكدت  الحزاوي ، أنه لابد من  تأهيل معامل الكمبيوتر بجميع مدارس مصر،  وتعيين معلمين مؤهلين لتدريس التكنولوجيا الحديثة لطلاب المدارس بالشكل المطلوب الذي يساعدهم على إجادة المهارات المطلوبة لسوق العمل الجديد ، مشيرةً إلى أنه لابد من الاعتماد على تعليم مهارات التكنولوجيا بشكل عملي وليس نظريا.

 وقالت  مؤسس ائتلاف اولياء أمور مصر : يمكن إطلاق حملة قومية لتوفير أجهزة الكمبيوتر في كل بيت بالتقسيط المريح لإتاحة الفرصة للطلاب بوجود الاجهزة بالمنزل ايضا.

وأضافت  مؤسس ائتلاف اولياء أمور مصر أن سوق العمل أصبح مكتظًا بعدد كبير من خريجي الكليات التقليدية، وبالفعل أصبح العثور على وظيفة أمرا شاقا جدا لخريجي هذه الكليات التقليدية، وبالتالي آن الأوان لأن يفكر أولياء الأمور خارج الصندوق ويهيئوا أبناءهم للتخصصات التكنولوجية المختلفة التي تواكب العصر وتحقق متطلبات سوق العمل .

جدير بالذكر أن بيان داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر جاء تأييداً لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شدد خلالها على أهمية تعليم الطلاب مجالات التكنولوجيا والاتصالات لمواكبة تطور احتياجات سوق العمل ، قائلا: “ لو فيه 2000 طالب طبقا للمعايير المحددة مستعدين يتعلموا ويدخلوا المجالات دي أنا مستعد وهنعلمهم”.

ونصح الرئيس بضرورة الاهتمام بتعليم المجالات الحديثة ليجد الشباب فرص عمل في سوق العمل المتطور الموجود حاليا ، لافتا إلى أن دخل الفرد الذي حظي بتعلم مجالات التكنولوجيا والاتصالات يتراوح من 20 ألفا لـ 100 ألف دولار شهريا. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. أبيل تسفاي يتبرع بـ 2 مليون دولار لصالح غزة

رئيس وزراء بيلاروسيا: مصر تستحدث تشريعات من أجل إحداث إصلاحات هيكلية للاستثمار

وزير التنمية المحلية: السيسي يولي اهتماماً كبيراً بملف التصنيع الزراعي وزيادة الأراضي

القاهرة تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة| ماذا حدث؟

على الطريق السياحي.. سيارة تدهس شابا في الهرم

بنسبة 65%.. رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للاستفادة من التيسيرات والمزايا المتاحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ