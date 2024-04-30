تنفيذ 14 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ| صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ 14 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على مساحة 10 قراريط و 7 أسهم، في قرى مركز الرياض، مشدداً على ضرورة التصدي للتعديات بكل حدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

شدد المحافظ على أهمية الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة ومتابعة حالات المخالفات بعد الإزالة.

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