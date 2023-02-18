4 أمور تكشف استغلالك من شخص أخر دون أن تشعر

قد نشعر أحيانا أن هناك شخص ما يستغلك بشكل او بأخر، ولكن سرعان ما نشعر بأنه ربما قد ظلمناه ونشكك فيما شعرنا به، ولكن هناك بعض العلامات التي تؤكد بأنك تتعرض للأستغلال، فما هي ؟

علامات تكشف لك أنك تتعرض للأستغلال ممن حولك

وكشف المتخصص بالتطوير والتدريب المهني، عبدالرحمن الذبياني، هناك بعض الأمور التي تفضح الشخص الذي يستغلك دون أن تشعر بذلك.





وأكمل "الذبياني"، في مقطع فيديو شاركه عبر تطبيق "تيك توك": أن هناك 4 أمور تفضح الشخص الذي يستغلك دون أن تشعر بذلك، وهي :



1- يتواصل معك عند الحاجة.

علامات تكشف لك أنك تتعرض للأستغلال ممن حولك





2- يفشي أسرارك للآخرين.



3- يتعامل معك بعلاقة فردية خاصة دون بقية العلاقات الأخرى.



4- يكثر في مدحك المزيف المبني على المصلحة.