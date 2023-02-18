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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج مباريات الدوري الإماراتي

صدى البلد

فاز فريق الوحدة على ضيفه البطائح 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز عجمان على دبا الفجيرة 3 / 2 والجزيرة على بني ياس 2 / صفر.
وتقدم الوحدة بهدف سجله سيباستيان تاجليابو في الدقيقة 51 وتعادل البطائح عن طريق لورينسي في الدقيقة 63، قبل أن يسجل فاكوندو دانيل كروسبزكي في الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الوحدة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد البطائح عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي المباراة الثانية، فاز عجمان على دبا الفجيرة 3 / 2.
وسجل أهداف عجمان وليد أزارو في الدقيقة 19 وعلي جعفر مدن (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و53، فيما سجل هدفي دبا الفجيرة ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة43 وبيدرو كاسترو في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.
ورفع عجمان رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.
وفي المباراة الثالثة، فاز الجزيرة على بني ياس 2 / صفر.
وسجل هدفي الجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 64 وخالد الهاشمي، لاعب بني ياس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88.
ورفع الجزيرة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة في المركز التاسع.

فريق الوحدة الدوري الإماراتي لكرة القدم عجمان دبا الفجيرة بني ياس

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