رئيسي: أمريكا تشن حربا اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية ضد إيران

اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية بشن حرب اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية ضد إيران، مؤكدا أن الشعب الإيراني أحبط شتى المؤامرات بفضل صموده.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن “الأمريكيين حاولوا إيقاف الشعب والنظام الإيرانيين لكن شعبنا وشبابنا لم يتوقفوا” مفقا لما أفادت به وكالة إرنا.

وأفاد تقرير إرنا، الذي نشرته مساء السبت، بأن تصريحات إبراهيم رئيسي جاءت في مقابلة مع قناة "سي جي تي إن" الصينية، الذي أكد خلالها أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة ودول غربية على إيران يعد "حرب بعينها".

وقال الرئيس الايراني، إن "الأداة تغيرت، بالأمس كانت أداة عسكرية، واليوم هي الحظر وهم يتبعون هذه العقوبات بلا رحمة"، وذلك تعليقا على الحظر الأمريكي المفروض على إيران، موضحا أن الجانب الأمريكي يحظر حتى الدواء، كما قام بحظر لقاح كورونا.

وأضاف رئيسي “يقولون زيفا إن حظرهم يستهدف الحكومة الإيرانية فقط وقال إنهم وأنصارهم أعلنوا دائمًا أن حكومة إيران ستنتهي في ستة أشهر، لكن هذه الفترة تكررت 90 مرة، لكنهم يعرفون أن بلادنا أكثر إشراقًا وقدرة وكفاءة من أي وقت مضى”، مشيرا إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن فرض الحظر على إيران لم تتغير عن سياسات سلفه دونالد ترامب، لافتا إلى أن أداء حكام البيت الأبيض الحاليين لا يختلف عن أداء الحكام السابقين.

وقال خلال مراسم استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي، مسؤولين حكوميين وسفراء بعض الدول الإيرانية، إن "الغرب عندما شهد أعمال الشغب الأخيرة في إيران ترك طاولة المفاوضات ولجأ لإثارة الشغب وأعلن أنه يتابع الموضوع في الشوارع"، لافتا إلى أن إيران من خلال مشاركتها البناءة في الأوساط الدولية تتابع مصالح الشعب الإيراني.