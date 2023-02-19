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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

غواصة نووية بريطانية كادت تنفجر بسبب اللصق بالغراء.. تفاصيل

الغواصة
الغواصة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه كان هناك غواصة نووية بريطانية كادت تنفجر بسبب عملية لصق بغراء منزلي.

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وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "الحياة": "الغواصة فانجارد صناعة بريطانية، ويوجد منها 4 غواصات نووية في سلاح البريطانية البحرية وهي غواصة كبيرة جدا".

 

وأشار إلى أنه أثناء الصيانة الدولية للغواصات، عمال الصيانة فوجئوا بتحطم جزء قريب من المفاعل النووي، وحاولوا إصلاح هذا الجزء لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، واستخدموا غراء منزلي لحل المشكلة".

 

وأوضح أحمد المسلماني، أن العمال تصرفوا بطريقة غريبة، والغواصة استمرت بهذا الأمر لسنوات، وفي عام 2023 وأثناء فحص دوري فوجئوا بسقوط جزء من الجزء المحطم الذي تم التعامل معه باللصق المنزلي، وتم التحقيق في الأمر، لأنه كان من الممكن أن تحدث كارثة كبيرة جدا.
 

غواصة غواصة نووية احمد المسلماني

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