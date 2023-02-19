يعود لسيدنا نوح.. أحمد المسلماني يكشف مفاجآت حول مصطلح «أم الدنيا»

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه في نهاية يناير 2023 استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف الإعلامي أحمد المسلماني٫ خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”٫ على قناة الحياة”٫: " الإعلامي أنتوني بلينكن بعد ما غادر مصر كتب على حسابه الخاص على تويتر بعض الكلمات وكان من ضمنها "مصر أم الدنيا"، لافتا: "قبلها في نوفمبر 2022 حينما استقبل الرئيس السيسي نظيره الأمريكي بايدن قال إن مصر أم الدنيا”.

وأشار: “في شهور قليلة رئيس أكبر دولة في العالم استخدم مصطلح مصر أم الدنيا وكذلك وزير الخارجية الأمريكي”٫ موضحا: " مصطلح أم الدنيا له أصول تاريخية لاستخدام المصطلح أم الدنيا أو أم البلاد”.

وأوضح: "جاء في الأثر وهناك رواية عن ابن عباس أن سيدنا نوح عليه السلام دعى لأحد أبنائه أن يعيش في مصر ووصف سيدنا نوح مصر بأنها أم البلاد”٫ لافتا: "اقدم اسم لمصر يعود لسيدنا نوح”.

واسترسل: "البعض يقول إن مصطلح أم البلاد أو أم الدنيا يعود للسيدة هاجر لما تزوجت الرسول إبراهيم عليه السلام وغادرت مصر إلى الجزيرة العربية وهي والدة سيدنا إسماعيل الجد الأكبر للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي سميت مصر أم البلاد تقديرا لها لأنها أم البني إسماعيل ثم سيدنا محمد”.

ولفت: “هناك كتاب صدر منذ 700 سنة لابن بطوطة وهو كتاب "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" واستخدم مصطلح ام البلاد عندما تحدث ابن بطوطه عن مصر”.

