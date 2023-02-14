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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل إمام يشيد بعودة برنامج أحمد المسلماني الطبعة الأولى

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

أشاد الفنان الكبير عادل إمام بعودة برنامج الطبعة الأولى، وعرض الموسم الجديد من البرنامج علي قناة «الحياة». 

وقال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني في حلقة اليوم من البرنامج :«تعرفت علي الفنان الكبير الأستاذ عادل إمام منذ الموسم الأول للطبعة الأولي علي قناة دريم ، ثم تواصلت الصلة طيلة سنوات البث في الموسم الثاني ، وقد سعدت للغاية بمتابعة الزعيم للموسم الثالث للبرنامج على قناة الحياة» . 


وأضاف المسلماني : «تربطني بالزعيم علاقة جيدة ، وقد زرته في منزله بالمنصورية بصحبة الفنان شريف حلمي وأصدقاء مقربين عدة مرات ، والتقيت هناك عائلة الفنان الكبير وأصدقاءه ونخبة من الفنانين . وقد سعدت للغاية بمتابعته لحلقات البرنامج ، وإعجابه بعرضنا وتحليلنا لكتاب الأستاذ أيمن الحكيم عن قصة حياة الزعيم». 

برنامج الطبعة الأولي

يذكر أن برنامج الطبعة الأولي يذاع يومياً ، في موعده القديم .. من السبت إلي الأربعاء الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة.

عادل إمام برنامج الطبعة الأولى احمد المسلماني الزعيم الحياة

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