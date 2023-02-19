بدون بيض.. طريقة عمل بيتزا البطاطس

تعد البيتزا من الأكلات السهلة التي يمكن تقديمها بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل بيتزا البطاطس.

نصف كيلو من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

بقدونس مفروم.

كوبان من الدقيق.

حبة بيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من السمنة.

حليب.

ماء دافيء للعجن.

ملح طعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

تتميز طريقة عمل بيتزا البطاطس بسهولة وسرعة تحضيرها، ولكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب أن تتبع أثناء التحضير للحصول على مذاق رائع، ففي البداية يجب أن تقومي بإضافة الخميرة إلى الدقيق وتقليبهم مع بعضهم جيدًا، ثم قومي بإضافة لهم البيضة والحليب مع رشة من السكر وأخرى من الملح، ثم قومي بتقليب كافة هذه المكونات مع بعضها جيدًا لحين الحصول على عجينة متماسكة.



يجب الآن أن تقومي بإضافة الجبنة إلى البطاطس المهروسة وتقليبهم جيدًا، ثم قومي بإضافة لها الكمون والملح والفلفل الأسود مع تقليبهم مرة أخرى، ثم قومي بفرد عجينة البيتزا في صينية مناسبة، ومن فوقها قومي بتوزيع خليط البطاطس وعلى الوجه قومي بتوزيع البقدونس، ثم قومي بعدها بدهن أطراف العجينة بالقليل من السمن، ومن بعدها قومي بوضعها في فرن ساخن مسبقًا حتى تنضج ثم تقدم.