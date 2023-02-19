مدرب الكونغو تحت 20 سنة: واثقون من الفوز على جنوب السودان

أكد مادينجولا ماري جوزيف مدرب الكونغو لكرة القدم تحت 20 سنة، أن مواجهة منتخب جنوب السودان غدًا الاثنين، ليست سهلة على الإطلاق، ويعلم أن المنافس يتمتع بقدرات بدنية وفنية عالية، وقمنا بالإعداد جيدًا لهذه البطولة ونحن واثقون من الفوز.

وقال: إنه رغم كل العقبات والصعوبات التي نواجهها، لكن نحاول دائمًا الوصول إلى أبعد مدى في أي منافسة نخوضها معًا، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين وأثق في قدرتهم على رفع اسم الكونغو عاليًا.

وأضاف أننا لا نعرف التمثيل المشرف، ويجب أن نلعب وننافس حتى الرمق الأخير، ومحاولة تصدر المجموعة أولاً ثم العمل على الفوز بكأس البطولة.



ومن جانبه أشار نجنوجارا كلود جيزورفيل قائد فريق الكونغو إلى أننا لعبنا العديد من البطولات ولدينا الخبرات للتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب.

وأوضح أن كل شيء سيكون على ما يرام، ويجب أن نستمتع فقط بالأمر، ومحاولة تحقيق الفوز في كل لقاء، ولدينا دائمًا الطموح، وقمنا بتجهيز أنفسنا لكل شيء، حتى المناخ المصري فقد اعتدنا عليه.

وأكد أننا نثق في قدراتنا، ونحن جاهزون لخوض أي لقاء ونتمنى أن تكون البداية جيدة أمام منتخب جنوب السودان غدًا، فالبدايات دائمًا مهمة.