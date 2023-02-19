صفات مزيفة.. استشاري علاقات أسرية تكشف الفارق بين الرجولة والذكورة |فيديو

كشفت الدكتور نادية جمال استشاري العلاقات الأسرية ، عن آفة مجتمعية انتشرت بشدة في الأونة الأخيرة تتمثل في الرجولة المزيفة.

وأفادت نادية جمال أن مصطلح الرجولة المزيفة يعبر عن وهم كبير يعيشه الرجال بتحكمات غير منطقية، فالذكورة ليست معناها الرجولة ، وهو ما يتضح في اتباع أساليب همجية مثل تعدي الزوج بالضرب على زوجته أو عدم تحمل مسئولية أسرته وترك زوجته تتحمل المسئولية، فالرجل الحقيقي لا يضرب النساء.

وأكدت أن الرجولة الحقيقية هي تحمل المسئولية، ورعاية أهل البيت من زوجة وأبناء، وليس اعطاء الأوامر فقط ، كما أن الرجل الحقيقي هو من يعترف بخطئه ، ويشرك زوجته في قراراته ، وهذا ليس ضعفا في الشخصية بل قوة لان الحياة الأسرية لا تبنى من خلال طرف واحد.

وأضافت استشاري العلاقات الأسرية ، في لايف عبر موقع صدى البلد الإخباري أن تربية الطفل تشكل عاملا مؤثرا ومهما في بناء شخصية الرجل، من خلال تعلم احترام الكبير والصغير ، وتعلم الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه ، وأن احترام المرأة من أسس التربية والأصول ، وأن شريكة حياته هو مسئول عن حمايتها وأمانها.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الرجال يتبعون الأساليب الهمجية مع زوجاتهم لتعويض (تقصيرهم) تجاه أسرهم ، ويتركون زوجاتهم يعملون ويوفرون الأموال للمنزل ، وهم لا يعملون ، ويتفرغون لإعطاء الأوامر فقط.

واختتمت قائلة ، إن الدين والأصول التي تربينا عليها تحضنا على المودة والرحمة ، وان الزوج عليه مسئولية تجاه أسرته وكذلك الزوجة وعلى الطرفين تحمل المسئولية المشتركة من أجل حياة سليمة.