تباين مؤشرات أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع

شهدت أسواق المال العربية تباين أغلب مؤشراتها خلال ختام تعاملات اليوم الأحد .

نستعرض حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما بورصتا الكويت وعمان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الأسراء والمعراج وسوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية اليوم وعلى أن يستأنفوا تداولاتهم غدا الاثنين.

مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,937.47 بارتفاع قدره 1.77 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 660.51 بارتفاع قدره 1.27 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و82 ألفاً و577 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 252 ألفاً و137 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 37 صفقة.

ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بمقدار 75.00 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و716.45 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 131 مليوناً و821 ألفاً و309 أسهم، بقيمة 389 مليوناً و263 ألفاً و143.701 ريالاً، نتيجة تنفيذ 12728 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10493 نقطة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً عند 55.28 نقطة ليقفل عند مستوى 10493.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 124 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، والإنماء ريت الفندقي، وأمريكانا، واتحاد اتصالات، وحلواني إخواني الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الآمار، والوطنية للتعليم، وعذيب للاتصالات، وجاكو، وأسواق عبدالله العثيم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.73% و5.04 %.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 113.05 نقطة ليقفل عند مستوى نقطة1937.57وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 120 ألف سهم.



انخفاض المؤشر العام لبورصة الأردن

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.82 في المئة، لتصل عند مستوى 2648.89 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3556 صفقة.



البورصة تخسر 9 مليار جنيه نهاية اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، اول الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 20494 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7133 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4504 نقطة.

بورصة الكويت فى عطلة رسمية

تغلق بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد أمام المستثمرين في عطلة رسمية احتفالاً بذكرى الإسراء والمعراج.

وحسب بيان سابق للبورصة، فمن المقرر أن تستأنف تداولاتها أمام المستثمرين كالمعتاد غداً الاثنين.