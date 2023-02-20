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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم محسن يستعد لطرح وجع الفراق

كريم محسن
كريم محسن

يستعد الفنان كريم محسن، لطرح أغنية جديدة بعنوان “وجع الفراق” حيث قام بطرح البرومو الترويجي لها.


وطرح  المطرب كريم محسن، مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "وده برده ينفع" والذي قد حققت نسب مشاهدات عالية حيث حققت أكثر من مليون مشاهده منذ طرحها من 5 أيام علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

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كريم محسن يتخطى المليون مشاهدة بـ وده برده ينفع

"وده برده ينفع" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وتعتبر ذلك هي الأغنية الاولي الذي يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي كما يحضرون للعديد من المشاريع الغنائية أيضا خلال الفترة القادمة.

كما يعيش كريم محسن خلال هذه الفترة حاله من النشاط الفني حيث يقوم بجلسات عمل فنيه للانتهاء من العديد من المشاريع الغنائية الذي يقوم بطرحها خلال العام الجديد 2023.


كريم محسن قد طرح مؤخرا اخر أغانيه بعنوان ( فلاتر ) و الذي قد حققت نسب مشاهده واستماع عالية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية نظرا لتفاعل الجمهور ومحبيه معها.

كريم محسن الفنان كريم محسن وجع الفراق وده برده ينفع هاني محروس فلاتر

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