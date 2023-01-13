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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يطرح فى الصيف.. دويتو جديد يجمع كريم محسن بساندي

كريم محسن
كريم محسن

كشف المطرب كريم محسن أنه يستعد خلال هذه الفترة لتسجيل ديو جديد يجمعه بالمطربة ساندي والتى يعتبرها من أقرب أصدقائه وأنجح الأصوات النسائية في بنات جيلها.

وأضاف كريم فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يعمل خلال هذه الفترة على متابعة ردود أفعال الجمهور حول أغنيته الجديدة"وده بردو ينفع" التي طرحها مؤخرا، مشيرا أنه سوف يتفرغ خلال الفترة القادمة لتسجيل ديو جديد مع ساندي بالتعاون مع الملحن والموزع عزيز الشافعي.

وتابع كريم أن هناك أكثر من أغنية ينوى تقديمها خلال الفترة القادمة قائلا: أغنية وده بردو ينفع واحدة من ضمن 10 أغنيات سوف يتم تقديمهما خلال الفترة القادمة وتحديدا ابتداء من شهر مارس القادم.

 

تفاصيل أغنية كريم محسن الجديدة

طرح مؤخرا المطرب كريم محسن أحدث أغانيه بعنوان "وده برده ينفع" والذي قد حققت نسب مشاهدات عالية حيث حققت أكثر من مليون مشاهده منذ طرحها من 5 أيام علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

"وده برده ينفع" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس وتعتبر ذلك هي الأغنية الاولي الذي يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي كما يحضرون للعديد من المشاريع الغنائية أيضا خلال الفترة القادمة.

كما يعيش كريم محسن خلال هذه الفترة حاله من النشاط الفني حيث يقوم بجلسات عمل فنيه للانتهاء من العديد من المشاريع الغنائية الذي يقوم بطرحها خلال العام الجديد 2023.


 كريم محسن قد طرح مؤخرا اخر أغانيه بعنوان ( فلاتر ) و الذي قد حققت نسب مشاهده واستماع عالية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية نظرا لتفاعل الجمهور ومحبيه معها

كريم محسن المطرب كريم محسن ساندي المطربة ساندى

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