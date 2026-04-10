بكري بعد مد فترة التصالح وغلق المحلات: مفيش حكومة بتنجح وهي قافلةودانها

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بقرارات الحكومة الأخيرة،قائلا: مفيش حكومة بتنجح وهي قافلة ودانها عن الناس، مشيرًا إلى أن اللي عملته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خطوة محترمة جدًا وتعكس وعي حقيقي بطبيعة المرحلة واحتياجات المواطنين.

وأضاف بكري، خلال حديثه في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إن مراجعة القرارات وإعادة النظر فيها مش ضعف خالص، بالعكس ده دليل قوة ومرونة في اتخاذ القرار، خاصة لما يكون الهدف هو تحقيق مصلحة الناس والتخفيف عنهم.

وشدد على أن الاستجابة لصوت الشارع أمر مهم وضروري، موضحًا: "مش عيب إننا نسمع صوت الناس ونرجع نصحح، العيب الحقيقي إننا نكابر ونكمل في قرار غلط"، لافتًا إلى أن قرار مد مواعيد غلق المحلات لحد الساعة 11 مساءً، بدلًا من 9، جاء في توقيت مناسب وخفف أعباء كبيرة عن أصحاب الأنشطة التجارية.

وأشار إلى أن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية يمنح فرصة جديدة لعدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تحقق توازنًا بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، وتدعم في الوقت نفسه استقرار السوق وتنشيط الاقتصاد.