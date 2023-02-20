محاضرة فنية وخططية.. الأهلي يختتم التدريبات استعداداً لمواجهة اسوان في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعدادًا لمباراة أسوان ببطولة الدوري المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر غد الثلاثاء.

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي باستاد أسوان عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الأمور الفنية والخططية الخاصة بمباراة أسوان غدا.

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي ‏فقرة إحماء أعقبها تدريبات بالكرة، وفقرة خاصة بالجوانب الخططية والتكتيكية التي يرغب الجهاز ‏الفني في تنفيذها خلال مباراة أسوان.‏

وخاض حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏