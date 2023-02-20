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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وجه نصيحة للاعبين.. ربيع ياسين: منتخب الشباب أضاع فوزا سهلا على موزمبيق

صدى البلد

طالب ربيع ياسين نجم كرة القدم المصرية السابق ، لاعبي منتخب الشباب والجهاز الفني للفراعنة بقيادة محمود جابر بالظهور بشكل مختلف في المباراة المقبلة أمام نيجيريا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والمقامة فى مصر من أجل تحقيق الفوز وأول ثلاث نقاط.

وقال ربيع ياسين الذي حقق آخر إنجاز مع منتخب مصر للشباب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “لابد أن يكون هناك تحضير جيد للاعبي منتخب مصر للشباب من جانب الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمود جابر، ويكون هناك رغبة قوية فى الفوز لأنها أهم مباراة فى المجموعة”.

واضاف:" مباراة نيجيريا تأتي صعوبتها بعد التعادل أمام فريق سهل مثل موزمبيق ، كان من الممكن أن نحقق الثلاث نقاط وتكون الفرص أفضل.

وتابع:" على الجهاز الفنى لمنتخب الشباب أن يحضر اللاعبين بشكل جيد، ويكون هناك تدريب على اللمسة الأخيرة واللعب الجماعي ولابد من ظهور شخصية اللاعبين.

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