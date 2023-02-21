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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 21-2-2023

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.53جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.57جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلى المتحد، HSBC، التجارى الدولي CIB ، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي، بلوم، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد، كريدى اجريكول ، قناة السويس ،الكويت الوطني، المشرق) نحو  30.52جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك ميد بنك نحو  30.50جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.42 جنيه للشراء و 30.52جنيه للبيع .


أفضل سعر لشراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء مسجلا 30.62جنيه للشراء

توقعات بتراجع سعر الدولار


وأجرت وكالة رويترز قبل عدة أيام استطلاع رأي شمل عدة خبراء للاقتصاد، أكدوا تراجع الأخضر مقابل الجنيه قريبا وتحديدا في شهر يونيو المقبل.

وبحسب توقعات الخبراء ستتراجع الورقة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى  نحو 26.24، مقابل أعلى سعر سجله في يوم 11 يناير وهو 32.05 جنيه.

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