جامعة حلوان: خطة لتوسعة مستشفى بدر بمساحة 8 أفدنة

افتتحت جامعة حلوان هذا الأسبوع المرحلة الثالثة والنهائية من تطوير وتجهيز مستشفى بدر الجامعي والتي تمثل دورًا محوريا في تقديم خدمات لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة.

ويعد مستشفي بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان ضمن خطوات تطوير منظومة الصحية في مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.



وقد كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد أن هذه المرحلة من التطوير ليست النهائية وأن المستشفى سيتم به العديد من التوسعات والتطوير خلال الفترة المقبلة لتكن قادرة علي خدمة كافة المواطنين و تلبية احتياجاتهم.



وتابع الدكتور السيد قنديل ان الجامعة قد حصلت علي موافقة رسمية لتوسعة المستشفي و إضافة ٨ أفدنة لها لتصل قدرتها الاستيعابية مستقبلا إلي ٣٦٠ سرير رعاية.

جدير بالذكر أنه قد افتتحت اليوم جامعة حلوان بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، معرض الكتاب السنوى السابع، والذي يأتى فى إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة.

عقدت فاعليات المعرض بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريدة هاشم امين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.