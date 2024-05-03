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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مهرجان بردية للسينما الومضة يكرم بطرس دانيال

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صدى البلد

كرم مهرجان بردية للسينما الومضة الاب بطرس دانيال. 


عبر الاب بطرس دانيال، عن سعادته بالتكريم في مهرجان بردية لسينما الومضة في دورته الأولى،  الأربعاء 1 مايو ، بالمركز الثقافي الروسي.

وقال الاب بطرس دانيال في تصريحات خاصة لصدي البلد أنة سعيد جدا بالتكريم ، و أن مهرجان بردية للسينما الومضة مولد مهرجان مهم و قدم للشكر لكل المنتظمين و كل الحاضرين



 

وكرم المهرجان نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأفلام المهمة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية. ويأتي التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره المهم فى صناعة السينما.

 

المكرمون هم الإعلامية "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى "سعيد شيمى"، والمخرج "عمر عبد العزيز"، والمخرج "هانى لاشين"، والكاتب "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى "فايق جرادة"، والكاتب الروسى فلاديمير بيلياكوف".

 

ويُعَد المهرجان الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق.. والمهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024 وضيف الشرف دولة فلسطين الحرة.

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