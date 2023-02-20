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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفقا للقانون ..

برلماني: التوسع في المناطق اللوجستية يدعم زيادة السعة التخزينية للمحاصيل والمنتجات

النائب عامر الشوربجى
النائب عامر الشوربجى عضو مجلس النواب

قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فكرة توطين المستودعات الخاصة بتخزين السلع الغذائية لم تكن قائمة منذ 5 سنوات سابقة، حيث كان يتم تخزين إنتاج بحد أقصى مليون ونصف مليون طن سعة تخزينية.

 

زيادة الطاقة الاستيعابية 

 

و أكد “ الشوربجى” فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن إقامة منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت، تأتي في إطار زيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع التي يتم تخزينها مما يعمل على وجود السلع الغذائية في متناول اليد بشكل مستمر دون عوائق، معقبا “ كنا نستورد ما نحتاجه بقيمة محددة أما الآن الوضع سيختلف”.

كما أشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل جاهدة علي التوسع في إقامة الصوامع والمستودعات حيث وصلت الطاقة التخزينية لما يقرب من 8 ملايين طن من القمح وغيرها من السلع، فضلا عن تخصيص 110 ملايين دولار للتوسع في إنشاء صوامع أخري في جنوب الوادى.

واستطرد النائب : في السابق كان يتم تخزين القمح بصوامع مكشوفة، الأمر الذي كان يسهم في تعرضه للتلف مما يعمل علي خفض قيمة المخزون، لذا فإن الخطوات التي تتم حاليا فيما يخص إنشاء المناطق اللوجستية سيكون لها مردود ايجابي سواء تم انشاؤها للدولة أو للدول الخارجية.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات المتخذة فى إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التوجيه الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على إنشاء منطقة لوجيستية حرة لتخزين القمح، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو غيرها، وذلك نظراً لما تتيحه إقامة هذه المنطقة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هذا المكان الحيوي، من فرصة للدول الأخرى للاستفادة من مقوماته وامكاناته فى تخزين الغلال والحبوب، ونقلها إلى عدد من الأسواق العالمية من خلاله، إضافة بالطبع إلى توفير احتياجاتنا.

وأكد رئيس الوزراء أن إقامة منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح، وخاصة في ظل الظروف والأزمات التي يعاني منها العالم حالياً، سيمثل قيمة مضافة كبيرة، مشيراً إلى إمكانية تعظيم الاستفادة أيضاً من هذه المنطقة من خلال إقامة مخازن ومستودعات للزيوت المختلفة.

ولفت الدكتور على المصيلحي، خلال الاجتماع، إلى ما تم من تواصل وتنسيق مع عدد من الدول التى لديها انتاج كبير من الزيوت، حيث تم الإعلان عن الاستعداد للمشاركة في إقامة المخازن الخاصة بمختلف الزيوت.

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