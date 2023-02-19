مدير تموين القاهرة: أرصدة القمح والدقيق آمنة ومتابعة يومية لمنافذ «المواطن أولا»

صرح اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن أرصدة القمح والدقيق التي تورد يوميا إلي المخابز آمنة وتكفي سد جميع الاحتياجات وتقوم المديرية بتعزيزها أولا بأول.

وأوضح عبد النعيم في تصريحات صحفية، أن منافذ بيع السلع التموينية تم الصرف لها بنسبة 50% للشهر الحالي وتعمل بصورة جيدة ويتم تعزيز الأرصدة من السلع التموينية علي مستوى جميع قطاعات المحافظة أولا بأول ولا يوجد أي تقصير.

كما أضاف أنه جار متابعة منافذ المواطن أولا التي تعمل بالفعل ومتابعة مستوي الأسعار، والتأكد من عرض الأسعار علي السلع داخل المنافذ و توافر السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد مدير تموين القاهرة على أنه لا تهاون او تراخي في حق المواطن، مضيفا:" مستمرون في العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من أجل محاربة الفاسدين وقطع أيدى كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن المصري".