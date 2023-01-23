تجديد الثقة في اللواء عبد النعيم حامد وكيلا لوزارة التموين بالقاهرة

وجه اللواء دكتور عبدالنعيم حامد وكيل اول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة الشكر، للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتجديد الثقة ، حيث جاء هذا القرار نظرا لثقته به وأدائه خلال الفترة المنتهية.

وفي سياق متصل ، أكد دكتور عبد النعيم حامد على ضرورة العمل من خلال الأفكار المطروحة للعمل خارج الصندوق، وذلك في ظل التحديات التي تواجه الدولة حاليا، والتي تتطلب حلولا غير تقليدية لمواجهتها، ووضع هدفا رئيسيا يتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما أكد على استمراره في بذل كل المساعي والجهود في سبيل تحقيق الهدف الأهم وهو رفع المعاناة عن كاهل المواطن وصول الخدمة له بشكل يسير.

كما وعد بتنفيذ العديد من الحملات للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، فضلًا الاستمرار في اقامة منافذ أهلا رمضان والمواطن اولا والاستمرار في الدفع بالسيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين أقل من مثيلاتها في الأسواق.