التصديري: مصر تدخل قريبا صناعة الأدوية البيولوجية بقوة قريبا

أكد الدكتور محي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر نجحت في توطين صناعة الدواء، مضيفا أن مصر في طريق تصنيع الأدوية البيولوجية.

وأضاف محي حافظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن هناك مدينة أدوية للادوية البيولوجيا في مدينة العاشر من رمضان، متابعا أنه مصر تدخل قريبا صناعة الأدوية البيولوجية بقوة قريبا.

وتابع الدكتور محي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة الأدوية، مستدركا أن مصر قصت علي فيروس سي، بالانتاج المحلي لعقار السوفالدي.

