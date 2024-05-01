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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة لسيدة ملقاة وسط الزراعات بالقليوبية

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة ملقاة وسط زراعات البصل، بطريق الرشاح بقرية سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة ملقاة وسط زراعات البصل، بطريق الرشاح بقرية سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وكشفت التحريات الأولية أن الجثة مجهولة الهوية لسيدة، ولا تحمل أي شيء يدل على هويتها، وتم نقل الجثمان للمشرحة، وتم تشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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