حلوى يمنية.. تعلمي طريقة عمل اللحوح الحضرمي بالسكر

تعتبر طريقة عمل اللحوح الحضرمي، هي نوع من أنواع الخبز رقيق القوام يُصنّف بأنه خبز اسفنجي يشبه البان كيك، يكثر تناوله في معظم الدول العربية مثل اليمن وعمان والسعودية والمغرب والجزائر، ويزيّن بالسكر أو العسل أو النوتيلا، ويمكن تناوله على الفطور أو العشاء.





وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل اللحوح الحضرمي على طريقة المطبخ اليمني، ويمكن تحضيره في المنزل في أقل من 25 دقيقة، وتكفي هذه المقادير لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل اللحوح الحضرمي



طريقة عمل اللحوح الحضرمي





مقادير طريقة عمل اللحوح الحضرمي :

2 كوب دقيق

2 بيض

1 كوب سكر

ماء للعجن

1 ملعقة كبيرة زبدة



طريقة عمل اللحوح الحضرمي :

- نضع في بولة الدقيق ثم نسكب عليه الماء تدريجيًّا مع الاستمرار في الخفق بالملعقة حتى يتكوّن معك خليط سائل.

- يشاف البيض، ونقلب المكوّنات مرّة أخرى.

- نضع الزبدة في مقلاة متوسطة الحجم على نار هادئة ثم نسكب باستخدام مغرفة الطعام من خليط الدقيق.

- نترك الخليط السائل حتى يحمر ويأخذ لونًا ذهبيًّا ثم نقلبه على الجهة الأخرى حتى ينّضج تمامًا.

- نكرر تلك الخطوة السابقة مع كميّة الخليط الموجودة حتى ننتهي منها.

- نضع اللحوح في طبق التقديم، ثم نقوم بتزيين اللحوح الحضرمي بالسكر.