بيلاروسيا.. تشكيل مجموعة جديدة من المتطوعين للرد على أي عمل عدواني

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس الاثنين إنه أمر بتشكيل مجموعة جديدة من المتطوعين للدفاع عن الأراضي حتى يعرف الجميع كيفية 'التعامل مع الأسلحة' والاستعداد للرد على عمل عدواني والحفاظ على النظام العام في وقت السلم.

وقال لوكاشينكو في اجتماع لمجلس الأمن 'الوضع ليس سهلا. لقد قلت أكثر من مرة: يجب أن يكون كل رجل - وليس فقط رجل - قادرا على التعامل مع الأسلحة على الأقل.'

'على الأقل من أجل حماية عائلته ، إذا لزم الأمر ، منزله وقطعة أرضه و- إذا لزم الأمر- دولته.'

ولوكاشينكو ، الذي سمح لروسيا باستخدام روسيا البيضاء لإرسال قوات إلى أوكرانيا قبل عام ، قال مرارًا إن جيشه لن يقاتل إلا إذا تعرضت روسيا البيضاء للهجوم. وقال أيضًا إن 'التجربة' في أوكرانيا تتطلب دفاعًا إضافيًا.

وقال لوكاشينكو يوم الاثنين 'في حالة حدوث عمل عدواني ، سيكون الرد سريعًا وقاسًا ومناسبًا'.

وقال وزير الدفاع فيكتور خرينين إن قوة الدفاع الإقليمية ستضم ما بين 100 ألف و 150 ألف متطوع أو أكثر إذا لزم الأمر. سيكون التشكيل شبه العسكري مثاليًا في كل قرية وبلدة.

يبلغ عدد الجيش المحترف في البلاد حوالي 48 ألف جندي وحوالي 12 ألف جندي من قوات الحدود الحكومية ، وفقًا للتوازن العسكري للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لعام 2022.

ويعتمد لوكاشينكو ، المنبوذ في الغرب ، أطول حكام أوروبا خدمًا والذي قاد بيلاروسيا لمدة 28 عامًا ، على روسيا سياسيًا واقتصاديًا ، وقد ساعده دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على النجاة من الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام 2020.

وأثار هذا الاعتماد مخاوف في كييف من أن يضغط بوتين على لوكاشينكو للانضمام إلى هجوم بري جديد وفتح جبهة جديدة في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال لوكاشينكو يوم الاثنين 'عناصر الحرب الباردة: سباق التسلح والابتزاز النووي من قبل قادة الدول الغربية الفردية عادت إلى جدول الأعمال الدولي المعاصر'.

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات بمليارات الدولارات على الدولة السوفيتية السابقة بسبب دعمها للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

يوم الاثنين ، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف لإرسال رسالة 'الدعم الدائم' لأوكرانيا والإعلان عن مزيد من المساعدة العسكرية لجيش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.