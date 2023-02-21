لبنان .. إغلاق المدارس والجامعات اليوم بعد الزلزال الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان اليوم الثلاثاء، عن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بعد الزلزال الجديد الذي ضرب البلاد.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيان صباح اليوم، بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.3 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

كما ذكرت وسائل إعلام دولية، إن الهزة الأرضية في أنطاكية التركية شعر بها سكان مناطق في سوريا، وسكان القاهرة الكبرى وفلسطين ولبنان.

وذكرت إن الزلزال بلغت قوته 6.3 يضرب منطقة الحدود التركية السورية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.



وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارته الثانية إلى المقاطعات التي دمرها زلزال السادس من فبراير ، حيث بدأت جهود البحث والإنقاذ للناجين المدفونين في أسوأ كارثة في التاريخ التركي الحديث على وشك الانتهاء.