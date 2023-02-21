عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. إغلاق المدارس والجامعات اليوم بعد الزلزال الجديد

زلزال في لبنان
زلزال في لبنان

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان اليوم الثلاثاء، عن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بعد الزلزال الجديد الذي ضرب البلاد.

 

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيان صباح اليوم، بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.3 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

 

كما ذكرت وسائل إعلام دولية، إن الهزة الأرضية في أنطاكية التركية شعر بها سكان مناطق في سوريا، وسكان القاهرة الكبرى وفلسطين ولبنان.

 

وذكرت  إن الزلزال بلغت قوته  6.3 يضرب منطقة الحدود التركية السورية.

 

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.


وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارته الثانية إلى المقاطعات التي دمرها زلزال السادس من فبراير ، حيث بدأت جهود البحث والإنقاذ للناجين المدفونين في أسوأ كارثة في التاريخ التركي الحديث على وشك الانتهاء.

وزير التربية والتعليم أردوغان اغلاق المدارس القاهرة الكبرى رجب طيب أردوغان الرئيس التركي لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

موضوعات متعلقة

الشيشان: قدمنا مساعدات لـ 5 مستوطنات للزلزال في اللاذقية

بريطانيا: 30 دولة تعهدت بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة دوليا

مصرع 17 شخصا في حادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في المكسيك

وزير الصحة التركي: 294 مصابا بينهم 18 بحالة حرجة جراء زلزال هاتاي

بيلاروسيا.. تشكيل مجموعة جديدة من المتطوعين للرد على أي عمل عدواني

زلزال جديد يضرب حدود تركيا وسوريا بعد أسبوعين من الكارثة المدمرة

وزير خارجية المملكة المتحدة يناقش نظيره الصيني بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بشينجيانغ

الشرطة البريطانية تتعرف على جثة سيدة عثر عليها في لانكشاير

ترشيحاتنا

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

عدسات الكاميرات ترصد مشاهد مرعبة للحظة حدوث زلزال تركيا الجديد | فيديو

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

|اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-2-2023

دار الإفتاء: الوضوء بدون المضمضة والاستنشاق جائز

مصرع 7 في تركيا وسوريا جراء الزلزال الأخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

استغلوا الزلزال| معلومات عن الكتاب المسروق بواسطة فريق الإنقاذ الإسرائيلي من تركيا؟

لحظة إخراج رجل من تحت الأنقاض بتركيا وفي فمه سيجارة| فيديو

فيديو

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

إميلي خالد: في مواهب شابة ما أخدتش فرصتها.. وأشرف زكي دعمنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ