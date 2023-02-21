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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جندي تشكر وزير الطيران على مشاركة المطارات في "اتكلم عربي"

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، لمشاركة المطارات المصرية بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بعرض الفيديوهات التي أنتجتها وزارة الهجرة للترويج لأهداف المبادرة على شاشات العرض بالمطارات المصرية، وذلك لأول مرة بالمطارات، مشيدة بالتعاون المثمر بين وزارتي الهجرة والطيران في عدد من الملفات المشتركة.

وأضافت السفيرة سها جندي أن مبادرة "اتكلم عربي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الهجرة، تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، حيث إن الأجيال المصرية الناشئة بالخارج في حاجة ماسة لتعريفهم بحضارتهم وتاريخهم العريق حتى نتمكن من تعزيز انتمائهم للوطن.

وأعلنت وزيرة الهجرة أنه في إطار التعاون المستمر مع وزارة الطيران المدني، فإنه سيتم بث الفيديوهات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، عبر شاشات طائرات شركة مصر للطيران، للترويج للمبادرة الرئاسية ونشر أهدافها بين الجاليات المصرية بالخارج، من مستقلي طائرات الشركة الوطنية "مصر للطيران".

وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الطيران المدني من أولى الوزارات الداعمة للمصريين بالخارج، حيث تم الاتفاق مع السيد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران،  على طرح عروض خاصة وأسعار حصرية لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية في الخارج عبر الشركة الوطنية "مصر للطيران"، في إطار مجموعة المحفزات للمصريين في الخارج لتيسير زياراتهم للوطن.

وأوضحت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25٪، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33٪ لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة "الأب" والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة.

السفيرة سها جندي المصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة سها جندي اتكلم عربي

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