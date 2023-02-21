مبادرة إنسانية لاستهداف دعم أكبر عدد من زواج الفتيات اليتيمات بالأقصر

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر تحت قيادة محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر بالتعاون مع جمعية الاورمان، مبادرة انسانية جديدة تحت عنوان "كفالة زواج يتيمات" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة لاستهداف دعم مئات الألاف من زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة الأقصر، حيث إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

واعلن محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن مبادرة "كفالة زواج يتيمات" جاءت تأكيداً على الاهتمام بهذه الشريحة، وتستهدف تلبية احتياجتهم، مؤكدأ أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدنى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى بناء بيت الزوجية.

مشيدأ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة "كفالة زواج يتيمات" جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية بالأقصر ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، مؤكدأ ان منذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (19,893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (1379) فتاة فى محافظة الأقصر واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعى، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

وأشار شعبان أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لكفالة زواج يتيمات بمبلغ 7500 جنيه، أومبلغ 625جنيها شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة زواج الفتيات اليتيمات ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الفتيات اليتيمات.