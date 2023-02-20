جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بالقرنة.. صور

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدينة والقرنة، وذلك برفقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد سير الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، الذي يتم تنفيذه على أحدث مستوى بطول يزيد عن 1 كم، وسيضم مساحات خضراء ومتنزهات وحدائق ترفيهية للتريض، وساحات لانتظار السيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية إلى جانب تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، مما يساهم في زيادة الأنشطة الترفيهية ومناطق الجذب السياحي في المحافظة وتجميل الواجهة النيلية وزيادة المساحات المفتوحة للتنزه أمام المواطنين والسائحين.

كما تابع محافظ الأقصر، خلال الجولة، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بقرية حاجر الضبعية بمدينة القرنة بالبر الغربي، حيث تسلمت المحافظة عدد 120 ألف شجرة متنوعة لزراعتها تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي، ويجري زراعة عدد 6500 شجرة بمدينة القرنة كمرحلة أولى من المبادرة.

كما استمع المحافظ خلال الجولة إلى آراء ومطالب عدد من المواطنين موجها بتلبية المطالب الخاصة بهم والتواصل مع جهات الاختصاص للاستجابة لتلك المطالب وتلبيتها.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، مصطفى جبريل وحجازي النحاس نائبي رئيس مدينة القرنة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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