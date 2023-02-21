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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة اشغالات ومرافق مكبرة بمحافظة الأقصر

صدى البلد

 شنت شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر عدد من الحملات المكبرة على مستوى مراكز الاقصر ، وأسنا ، والقرنة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن.

أوضح مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر ان كافة الحملات اسفرت عن تحرير  ٣٢٢  محضر تضمنت ٣٧ محضر اشغال، ١١ محضر باعة جائلين ، ١٣ محضر نظافة عامة ، ٣٣ مضبوطات متنوعة ، ٦٦ محضر إزالات إدارية ، ٤ ميكروفون تسبب أزعاج بمدينة الأقصر ،  و ٢١ محضر اشغال، و٧ محاضر باعة جائلين ، و٩ محاضر نظافة عامة ، و ١٨ محضر مضبوطات متنوعة ، و ٣٤ محضر إزالات إدارية بمدينة أسنا.

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بينما تضمنت محاضر الحملات بمركز ومدينة القرنة ١٧ محضر اشغال ، ٣ محاضر باعة جائلين ، ٦ محاضر نظافة عامة ، ١١ محضر مضبوطات متنوعة ، ٣٢ محضر ازالات إدارية.

 

ياتى ذلك فى ضوء متابعة جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط العام وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

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