حملة اشغالات ومرافق مكبرة بمحافظة الأقصر

شنت شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر عدد من الحملات المكبرة على مستوى مراكز الاقصر ، وأسنا ، والقرنة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن.

أوضح مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر ان كافة الحملات اسفرت عن تحرير ٣٢٢ محضر تضمنت ٣٧ محضر اشغال، ١١ محضر باعة جائلين ، ١٣ محضر نظافة عامة ، ٣٣ مضبوطات متنوعة ، ٦٦ محضر إزالات إدارية ، ٤ ميكروفون تسبب أزعاج بمدينة الأقصر ، و ٢١ محضر اشغال، و٧ محاضر باعة جائلين ، و٩ محاضر نظافة عامة ، و ١٨ محضر مضبوطات متنوعة ، و ٣٤ محضر إزالات إدارية بمدينة أسنا.



بينما تضمنت محاضر الحملات بمركز ومدينة القرنة ١٧ محضر اشغال ، ٣ محاضر باعة جائلين ، ٦ محاضر نظافة عامة ، ١١ محضر مضبوطات متنوعة ، ٣٢ محضر ازالات إدارية.

ياتى ذلك فى ضوء متابعة جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط العام وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.