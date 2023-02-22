بسمة داود تشارك متابيعها جلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة بسمة داود متابعيها صوراً جديدة من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بسمة في الصور أثناء قرائتها لـ أحد الكتب، بإطلالة شتوية متميزة.

وعلي صعيد أخر، انتهت الفنانة بسمة داود من تصوير مشاهدها بمسلسل "حكايات جروب الدفعة"، وهو الجزء الثالث من مسلسل "حكايات" لورشة مصنع الحكايات.

ومن المقرر انطلاق عرضه على قناة ON و ON Drama وحصريًا على منصة Watch It.

ويشارك بسمة داود في بطولة حكايات جروب الدفعة النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.