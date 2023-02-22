اقتصادية النواب: هيئة تنمية الصعيد الذراع الحقيقية لتنمية الجنوب

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الأهمية الكبيرة لدور هيئة تنمية الصعيد فى متابعة مختلف مشروعات التنمية داخل مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى صعيد مصر ، مطالباً من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذه الهيئة الوطنية التى أصبحت بمثابة الذراع الحقيقية لتنمية الصعيد وتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة فى صعيد مصر.

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد التى أكد فيها أن "الصعيد" شهد طفرة كبيرة جدا في الطرق والمحاور وأن هناك محاور أنشئت على نهر النيل تربط الشرق بالغرب، وهي محاور التنمية على جانبيه حيث إن اتجاه الدولة توفير الحياة الكريمة ليس فقط للصعيد، بل لكل المحافظات معلناً اتفاقه التام مع تأكيد اللواء شريف صالح بأنه كان توجد مشكلة في توفير مدارس بقرى الصعيد قديما، ولكن الآن أصبح لكل قرية مدرسة بجميع مراحلها التعليمية، إلى جانب التعليم الجامعي، بالإضافة إلى وجود جامعات أهلية ، وأن رقعة التعليم توسعت في الصعيد، سواء كانت مرحلة ابتدائية أو مرحلة جامعية، حيث إنه شهد طفرة كبيرة.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اعطى أكبر اهتمام لمشروعات التنمية الشاملة والمستدامة فى صعيد مصر من خلال اطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى داخل محافظات الصعيد.

معرباً عن ثقته التامة فى أن محافظات الصعيد سوف تكون خلال السنوات القليلة القادمة من اهم المناطق الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية الواعدة لدعم الاقتصاد الوطنى.

وكان رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء شريف صالح قد أكد فى تصريحاته أن الهيئة تبحث في أي شكوى أو مطلب من المواطنين جميعهم، موضحا أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة يتم تجميع البيانات الإحصائية الخاصة بالتأمين الصحي، سواء كان للمستشفيات أو الوحدات أو حتي قافلات طبية، ثم التنسيق مع الوزارة لمعرفة الأماكن المطلوبة للدفع أو زيادة عدد الأسرة بمستشفياتها.

وقال رئيس هيئة تنمية الصعيد إنه يقوم بالرد على الشكاوى وأسئلة المواطنين، قائلا إن :"هناك فرعا تابعا لهيئة تنمية الصعيد فى كل محافظة، كما أنه يتم تلقي الشكاوى سواء كان الفرع معنيا بتنفيذها من الهيئة أو مع الجهات الأخرى، ومخاطبتها للتغلب عليها وحلها".

وأضاف اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن أسبوع الصعيد يعتبر العيد القومي لكل محافظات الصعيد.

وأعرب عن سعادته بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل محافظات الصعيد وافتتاحه الكثير من المشروعات القومية والعملاقة.. والتي كانت بالنسبة للمواطن الصعيدي حلما لم يتحقق في كل المراحل السابقة.

وأضاف أن التنمية في الصعيد نابعة من توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصعيد مصر وبالمواطن الصعيدي، موضحا: "لم نشهد من قبل كما شهدنا القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة والحكومة تتواجد سبعة أيام متكاملة في الصعيد ويمكن أكثر لافتتاح مشروعات".

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن أسبوع الصعيد له عائد معنوي وتنموي واقتصادي كبير جدا، شارحا أن تلك المشروعات كانت لبناء الإنسان وذلك من خلال إنشاء مدارس ومستشفيات ومجمعات اقتصادية وطرق ومحاور وكباري ومشروعات صناعية.