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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليونيل ميسي يقترب من العودة إلى برشلونة.. تفاصيل

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

ذكرت فضائية العربية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات قريبا من العودة مرة أخرى إلى فريقه القديم برشلونة، فقد كشف راديو كتالونيا عن اجتماع جمع بين خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ورئيس نادي برشلونة خوان لابورتا قبل عدة ساعات.

 

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية العربية أن بحسب التقارير الإسبانية فأن الإجتماع تناول إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى الفريق الإسباني بعد عدم ارتياح ميسي للعيش في العاصمة الفرنسية باريس.

 

تصريحات شقيق ليونيل ميسي

 

وأشار التقرير الى تصريحات شقيق ليونيل ميسي المثيرة للجدل بعد الأنباء المتداولة عن عدم تجديد النادي الفرنسي باريس سان جيرمان لـ عقد النجم ليونيل ميسي الذي سوف ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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