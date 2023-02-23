عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى صهرجت الكبري يستغيثون: طريق ميت أبو خالد بدون إنارة

صدى البلد

أعرب أهالي صهرجت الكبري - التابعة لمركز ميت غمر - فى محافظة الدقهلية، عن استيائهم بسبب سوء حالة طريق ميت ابو خالد تفهنا الاشراف ، الذي يعد الطريق الرئيسي للقرية، كما أن أعمدة الإنارة متهالكة ولا يوجد بها أي إنارة مما يتسبب فى العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.

ويقول المواطن عماد إبراهيم فى رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق ميت ابو خالد تفهنا الاشراف ، على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين .

وتابع: “نعاني أشد المعاناة من تهالك أعمدة الإنارة بالطريق ولا يوجد بها اى إنارة تذكر على الطريق وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن”.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الدقهلية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإنارته والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01063735950

 

txt

أحمد متغيب عن منزله بالبحيرة.. وأسرته تعرض مكافأة لمن يعثر عليه

txt

انتشار الكلاب المسعورة يفزع سكان منطقة عين حلوان

اقرأ أيضًا:
أهالي قرية الرملية في الغربية يشكون من عدم رصف الطريق

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الدقهلية مركز ميت غمر ظلام دامس اعمدة الانارة تهالك اعمدة الاناره صهرجت الكبرى ميت أبو خالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

تعرف على المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي بعد رحيل ميدو

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

ترشيحاتنا

لا تصلح .. أحمد سليمان يهاجم صفقات الزمالك

معارك عنيفة.. الاستخبارات البريطانية تفجر مفاجأة بشأن الحرب في أوكرانيا

6 جنيهات للطماطم.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 23 فبراير 2023

لسداد الدين وجلب الرزق .. انتهز الفرصة في أوقات استجابة الدعاء

المستورد أم البلدي .. تنافس في أسعار الدجاج بالسوق..وهذا ثمنها الآن

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك أمام مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعوله يفوق الأدوية.. مكون واحد من المطبخ يحارب الكوليسترول ويعزز الهضم

نشرة المرأة والصحة.. منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها

لن تصدق.. بيع سلسلة ذهب لغنم بهذه الدولة العربية.. شاهد

انتبه.. تناول هذا الطعام أكثر من 3 مرات في الأسبوع يؤثر على المرارة

فيديو

إحياء المسرح بالدراما| أبطال مسلسل تياترو: الفكرة جاءت من أشرف زكي.. المخرج رؤوف عبد العزيز دعمنا ..وعبد العزيز مخيون عاملنا كأصحاب

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ