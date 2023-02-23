أهالى صهرجت الكبري يستغيثون: طريق ميت أبو خالد بدون إنارة

أعرب أهالي صهرجت الكبري - التابعة لمركز ميت غمر - فى محافظة الدقهلية، عن استيائهم بسبب سوء حالة طريق ميت ابو خالد تفهنا الاشراف ، الذي يعد الطريق الرئيسي للقرية، كما أن أعمدة الإنارة متهالكة ولا يوجد بها أي إنارة مما يتسبب فى العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.

ويقول المواطن عماد إبراهيم فى رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق ميت ابو خالد تفهنا الاشراف ، على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين .

وتابع: “نعاني أشد المعاناة من تهالك أعمدة الإنارة بالطريق ولا يوجد بها اى إنارة تذكر على الطريق وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن”.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الدقهلية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإنارته والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01063735950

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