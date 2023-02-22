إيلون ماسك يتهم مسئولا أمريكيا كبيرا بتصعيد حرب أوكرانيا

اتهم رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، بتصعيد الحرب في أوكرانيا بعد تصريحاتها حول شرعية استهداف أوكرانيا القواعد الروسية في القرم.

وكتب ماسك في تغريدة على “تويتر”: "لا أحد يصعد هذه الحرب بقوة أكبر من نولاند".

وفي وقت سابق، قالت نولاند، إن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على منشآت عسكرية في شبه جزيرة القرم ووصفها بأنها "أهداف مشروعة".

وأضافت: “لن تكون أوكرانيا آمنة إذا لم تكن شبه جزيرة القرم منزوعة السلاح على الأقل”.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، بأن تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول محاولات "الاستيلاء" على شبة جزيرة القرم أدت إلى انقسام السياسيين في الولايات المتحدة.

وقالت “نيوزويك”: “داخل الولايات المتحدة، الآراء منقسمة حول قضية القرم”، مشيرة إلي أن “بعض الأصوات في الولايات المتحدة تتحدث عن أهمية شبه جزيرة القرم، بينما تعتبر ممثلة ولاية جورجيا، مارجوري تايلور جرين، محاولات "الاستيلاء" على القرم بمثابة جنون كامل”.

وفي وقت سابق، أعلن مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، عن نية كييف إعادة شبه جزيرة القرم تحت سيطرة أوكرانيا.