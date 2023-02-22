عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك يتهم مسئولا أمريكيا كبيرا بتصعيد حرب أوكرانيا

إيلون ماسك
إيلون ماسك

اتهم رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، بتصعيد الحرب في أوكرانيا بعد تصريحاتها حول شرعية استهداف أوكرانيا القواعد الروسية في القرم.

وكتب ماسك في تغريدة على “تويتر”: "لا أحد يصعد هذه الحرب بقوة أكبر من نولاند".

وفي وقت سابق، قالت نولاند، إن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على منشآت عسكرية في شبه جزيرة القرم ووصفها بأنها "أهداف مشروعة".

إعلام أمريكي يعترف: بوتين محق بشأن خطط الغرب لهزيمة روسيا في أوكرانيا

المجر توافق على بيان مجموعة بوخارست 9 لإدانة حرب روسيا في أوكرانيا

وأضافت: “لن تكون أوكرانيا آمنة إذا لم تكن شبه جزيرة القرم منزوعة السلاح على الأقل”.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، بأن تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول محاولات "الاستيلاء" على  شبة جزيرة القرم أدت إلى انقسام السياسيين في الولايات المتحدة.

وقالت “نيوزويك”: “داخل الولايات المتحدة، الآراء منقسمة حول قضية القرم”، مشيرة إلي أن “بعض الأصوات في الولايات المتحدة تتحدث عن أهمية شبه جزيرة القرم، بينما تعتبر ممثلة ولاية جورجيا، مارجوري تايلور جرين، محاولات "الاستيلاء" على القرم بمثابة جنون كامل”.

وفي وقت سابق، أعلن مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، عن نية كييف إعادة شبه جزيرة القرم تحت سيطرة  أوكرانيا.

الولايات المتحدة ماسك أوكرانيا إيلون ماسك وزير الخارجية الامريكي شبه جزيرة القرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

موضوعات متعلقة

تزامنا مع الصوم الكبير للمسيحيين.. سر أثر الرماد على جبهة الرئيس الأمريكي

إعلام أمريكي يعترف: بوتين محق بشأن خطط الغرب لهزيمة روسيا في أوكرانيا

هزة أرضية قوية تضرب لبنان.. تفاصيل

انخفاض كبير.. إعلان مبشر من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

بعد خطاب بوتين.. عضو البرلمان الألماني تدعو الغرب لتقديم تنازلات لـ روسيا

انقسام في أمريكا بعد تصريحات زيلينسكي حول الاستيلاء على شبه جزيرة القرم

زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

خسائر كبيرة.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

ترشيحاتنا

مصر تخسر أمام نيجيريا بهدف نظيف وتعقد آمالها في الصعود

الذرة وفول الصويا.. متحدث الحكومة : تحديد سعر ضمان لـ4 زراعات تعاقدية

"من حقنا ألا نُقتل بمنازلنا".. زوجة زيلينسكي تلقي خطابا مؤثرا بالأمم المتحدة

الحكومة: استيراد الدجاج هدفه سد الفجوة وليس تحقيق الربح

جائزة ترضية لـ بوتين.. تحذير خطير بشأن مستقبل بيلاروس

الكيلو بـ 60 جنيها.. شاهد الفراخ البرازيلي المستوردة تغزو الأسواق المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابعد عنهم .. نوعان فاسدان من الدجاج المجمّد في الأسواق

شيرين رضا تشارك متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور|شاهد

مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للجنين أثناء ممارسة الأم للرياضة؟

كنت هتشل..بلوجر شهيرة تفضح دكتورة بعد عملية فاشلة تسببت فى إصابتها بـ العصب السابع

فيديو

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

أسعار الدواجن الحية اليوم وسعر البانيه ومحاولات للسيطرة على السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ