خلال مؤتمر شباب الباحثين.. جامعة سوهاج تناقش مستقبل النانو تكنولوجي في مصر

يواصل المؤتمر العلمي الثامن "الدولي الثالث" لشباب الباحثين بجامعة سوهاج، فعالياته بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بمشاركة ٣٦ جامعة مصرية وعربية وإفريقية.

والذي تم عقد محاضرة علمية تحت عنوان مستقبل النانو تكنولوجي في مصر، حاضر فيها ضيف المؤتمر الدكتور سعيد النشائي أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة واترلو اونتاريو بكندا.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة إن الجامعة تحرص علي استضافة العلماء في كافة التخصصات لنقل المعرفه والخبرات الي شباب الباحثين، مشيراً الي ان مجال النانوتكنولوجي يعد أحد أهم الاتجاهات العلمية العالمية الحديثة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا وتطورًا سريعًا على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر انه تم تنظيم تلك المحاضرة حرصاً علي التعريف بالتطورات العلمية المتسارعة، خاصة المتخصصة في مجال تقنية النانو.

جامعة سوهاج

وأضاف ان الدكتور سعيد النشائي ناقش خلال المحاضرة مستقبل النانو تكنولوجي في مصر ودورها الهام في التنمية وفي تطبيقات الطاقة والصناعة والطب والصيدلة، كما تضمنت المحاضرة مناقشة امثلة تطبيقية علي اهمية النانو تكنولوجي في التنمية المستدامة وتقدم الشعوب لرفع معدل النمو الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر انه شارك بالمحاضرة العلمية كلاً من الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة السابق، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

والدكتور الدرس خلف نائب رئيس الجامعة الاسبق، والدكتور فهيم حجازي القائم بعمل عميد كلية الاثار، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين.