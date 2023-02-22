عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال مؤتمر شباب الباحثين.. جامعة سوهاج تناقش مستقبل النانو تكنولوجي في مصر

صدى البلد

يواصل المؤتمر العلمي الثامن "الدولي الثالث" لشباب الباحثين بجامعة سوهاج، فعالياته بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بمشاركة ٣٦ جامعة مصرية وعربية وإفريقية.

والذي تم عقد محاضرة علمية تحت عنوان مستقبل النانو تكنولوجي في مصر، حاضر فيها ضيف المؤتمر الدكتور سعيد النشائي أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة واترلو اونتاريو بكندا.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة إن الجامعة تحرص علي استضافة العلماء في كافة التخصصات لنقل المعرفه والخبرات الي شباب الباحثين، مشيراً الي ان مجال النانوتكنولوجي يعد أحد أهم الاتجاهات العلمية العالمية الحديثة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا وتطورًا سريعًا على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر انه تم تنظيم تلك المحاضرة حرصاً علي  التعريف بالتطورات العلمية المتسارعة، خاصة المتخصصة في مجال تقنية النانو.

المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة سوهاج يُناقش دور الإعلام

ضبط 3 تجار مخدرات وبحوزتهم 2 كيلو شابو في سوهاج

جامعة سوهاج

وأضاف ان الدكتور سعيد النشائي ناقش خلال المحاضرة مستقبل النانو تكنولوجي في مصر ودورها الهام في التنمية وفي تطبيقات الطاقة والصناعة والطب والصيدلة، كما تضمنت المحاضرة مناقشة امثلة تطبيقية علي اهمية النانو تكنولوجي في التنمية المستدامة وتقدم الشعوب لرفع معدل النمو الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر انه شارك بالمحاضرة العلمية كلاً من الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة السابق، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

والدكتور الدرس خلف نائب رئيس الجامعة الاسبق، والدكتور فهيم حجازي القائم بعمل عميد كلية الاثار، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج المؤتمر العلمي الثالث جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

موضوعات متعلقة

شقيق عمر الكودي ضحية حادث سوهاج: أخي لم يتزوج ووهب حياته للخير

ترشيحاتنا

صقيع ومتخففوش الملابس .. تحذير عاجل من الأرصاد | فيديو

مصر تخسر أمام نيجيريا بهدف نظيف وتعقد آمالها في الصعود

الذرة وفول الصويا.. متحدث الحكومة : تحديد سعر ضمان لـ4 زراعات تعاقدية

"من حقنا ألا نُقتل بمنازلنا".. زوجة زيلينسكي تلقي خطابا مؤثرا بالأمم المتحدة

الحكومة: استيراد الدجاج هدفه سد الفجوة وليس تحقيق الربح

جائزة ترضية لـ بوتين.. تحذير خطير بشأن مستقبل بيلاروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابعد عنهم .. نوعان فاسدان من الدجاج المجمّد في الأسواق

شيرين رضا تشارك متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور|شاهد

مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث للجنين أثناء ممارسة الأم للرياضة؟

كنت هتشل..بلوجر شهيرة تفضح دكتورة بعد عملية فاشلة تسببت فى إصابتها بـ العصب السابع

فيديو

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

أسعار الدواجن الحية اليوم وسعر البانيه ومحاولات للسيطرة على السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ