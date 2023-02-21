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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3 تجار مخدرات وبحوزتهم 2 كيلو شابو في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط وحدة مكافحة المواد المُخدرة بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، من ضبط 3 أشخاص، أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، وبحوزتهم 2 كيلو من مُخدر الشابو، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها اتجار تشكيل عصابي.

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مكون من كل من المدعو (حمادة ع ع- 32 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج- والسابق اتهامه فـي العديد من القضايا آخرها مخدرات، ومحمد ا م ا- 54 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج، ومحمد ف ا ع- 54 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج).

باتجارهم في المواد المُخدرة لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة المنشاة، مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي، والتي تم ضبطهم أثناء استقلالها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم عمل كمين إنذار ومراقبة وتك ضبط المتهمين أثناء استقلالهم السيارة، وبحوزتهم 2 كيلو من مُخدر الشابو.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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