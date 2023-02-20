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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"جامعة سوهاج" تشارك بالمرحلة الأولى من برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني للتوظيف

صدى البلد

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس  جامعة سوهاج، اليوم فى فعاليات انطلاق المرحلة الأولى (واحدا من رؤساء الجامعات السبع التى وقع عليها الاختيار ضمن هذه المرحلة) من برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، والذي نظمته وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بالتعاون مع مكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وبحضور نخبة من الوزراء والمختصين ورؤساء الجامعات المشاركين بالمرحلة الأولى، وعدد من خبراء التعليم و المتخصصين، وذلك بأحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

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جامعة سوهاج

ووجه "عبد الخالق" في كلمته الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي لاختيار جامعة سوهاج لتكون ضمن جامعات المرحلة الأولى، والتي ستبدأ تشغيل منصة برنامج إدارة التوظيف، مشيداً بالدور الأساسي والجوهري الذى تقوم به وزارة التعليم العالي فى بناء المستقبل ودعم اقتصاد المعرفة، وكذلك ربط الخريجين بسوق العمل من خلال رؤية شاملة منبثقة من رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن برنامج الإرشاد المهني من أجل التوظيف هو برنامج تنموي شامل مصمم من أجل مساعدة الأفراد فى إتخاذ وتنفيذ خيارات تعليمية ومهنية مستنيرة، حيث يقوم البرنامج بالعمل على تطوير كفاءات الفرد في معرفة الذات والاستكشاف التعليمي والمهني وكذلك التخطيط الوظيفي.

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