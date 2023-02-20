مستشفى سوهاج الجامعي تجري أول ليست قسطرة وخدمات طبية مُتقدمة بوحدة الأشعة التداخلية

صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج ، أنه استكمالاً لمسيرة التطوير بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمستشفى الجامعي، قامت وحدة الأشعه التداخلية بإجراء أول لستة قسطرة وأشعه تداخلية علي جهاز الأشعة المحورية (السي ارم) المتقدم والمزود بفحوصات الأنجيو لإجراء حالات القسطرة الشريانية والوريديه والتي تم تزويد الوحدة به مؤخراً.

وأشار عبد الخالق، إلى أن وحدة الاشعة التداخلية بها نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بإجراء القسطرة والتدخلات العلاجية المتقدمة بواسطة الأشعه التداخلية، والتي تمثل خدمة طبية جديدة بالمستشفى الجامعي كبديل عن العديد من الجراحات التقليدية.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي ، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن وحدة الأشعة التداخلية تقدم عدداً من الخدمات الطبية، منها خدمة مرضي الطوارئ والحوادث والنزيف بإجراء القسطرة الشريانيه لنزيف الكلي والجهاز الهضمي، وتركيب قسطرة الغسيل الكلوي المستديمة (البيرمكاث)، وقسطرة التصريف المراري لانسداد القنوات المرارية وبذل التجمعات والسوائل من البطن.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، أنه من الخدمات الطبية ايضاً داخل الوحدة إجراء القسطرة الشريانيه والتردد الحراري لأورام الكبد والأورام الليفية للرحم، علاج الآم العمود الفقري بالحقن الموضع تركيب قسطره البورتكاث المستديمة لمرضي الأورام، وأخيرًا أخذ العينات من الأورام والأنسجة المختلفة بالجسم.

وأضاف الدكتور محمد زاكي رئيس قسم الأشعة ، أنه قام بإجراء لسته العمليات كلاً من الدكتور محمد عز الدين عبدالشافي، مدرس واستشاري الأشعة التداخلية ونخبة من الأطباء في القسم، لافتاً الي ان الحالات شملت قسطرة شريانيه لحقن وصم شرايين الطحال لعلاج تضخم الطحال المتوحش، وحقن وصم وحمة دموية وردية بعضلات الفخد، تركيب قسطرة تصريف بالتجويف البريتوني للبطن لتصريف تجمع دموي، تركيب قسطره الغسيل الكلوي المستديمة (بيرميكاث) وأيضا قسطرة غسيل مؤقتة بالاوردة المركزية للرقبة.